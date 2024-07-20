Известный в прошлом футболист национальной сборной России Юрий Жирков дал прогноз на чемпиона России в сезоне 2024/2025. По мнению экс-игрока, титул снова завоюет питерский «Зенит».

«Фаворит на чемпионство в этом сезоне один - «Зенит». Мало кто может составить конкуренцию им в этом сезоне. Петербуржцы серьёзно усилились, а то же «Динамо», например, пока взяло только вратаря Лунёва. Думаю, чемпион в этом сезоне останется тем же», - цитирует Жиркова «Матч ТВ».

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. Питерцы рассчитывают снова защитить титул, тем более ими движет столетие, которое клуб будет отмечать в следующем году.

В первом туре Премьер-лиги «Зенит» сыграет против «Крыльев Советов», не пропустите текстовую трансляцию.