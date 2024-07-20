Малафеев выделил главных конкурентов «Зенита» в РПЛ

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев ответил на вопрос о том, кто будет бороться за чемпионство вместе с «сине-бело-голубыми».

— Думаю, что все будет как обычно, конкуренцию составят «Динамо» и «Краснодар», — заявил Малафеев «Чемпионату».

При этом эксперт не стал исключать, что к чемпионской гонке могут подключиться «Спартак» и ЦСКА.

Стоит сказать, что «Зенит» выиграл последние шесть розыгрышей Российской премьер-лиги.

В рамках первого тура нового сезона РПЛ подопечные Сергей Семака будут гостить в Самаре у «Крыльев Советов». Старт поединка запланирован на 17:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.