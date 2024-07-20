Семака помимо температуры в Самаре беспокоит и влажность

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Не приехал сегодня с командой Клаудиньо. В чем причина?

- У него мышечные проблемы. Не тренировался, не готов сегодня играть.

- Относительно Суперкубка сегодня два изменения в составе. Это Артур как раз вместо Клаудиньо и Нино вместо Родригао. Насколько это скажется на игре? Какой будет позиция Глушенкова?

- Конечно, скажется немного. Что касается Нино, то пропустил тоже немного по болезни. Ему нужно набирать, для нас это игрок очень важный. Родригао получил повреждение и не может играть. Что касается позиции Глушенкова, то это универсальный игрок, он может сыграть на любой позиции в атакующей группе. Сегодня он также будет играть в атакующей группе. Посмотрим, насколько привычно ему будет там играть.

- Начало матча в 18:30 по самарскому времени, но все равно достаточно жарко сегодня в Самаре. Это помешает сегодня, такая летняя жара?

- Посмотрим. Вопрос не только в жаре, но еще и во влажности. Тяжело будет и трудно дышать, двигаться. Возможно, будет иметь значение, возможно, не настолько, чтобы мы бы смогли делать разницу между жаркой погодой и не очень жаркой. Посмотрим.

- Как я говорил, вы уже играли Суперкубок. Для «Крыльев» это первый официальный матч. Чего ждете от команды соперника?

- «Крылья» всегда играют в атакующей манере очень хорошо, контратакуют, быстрая и техничная группа атаки. Команда домашняя, дома играет хорошо. Всего в прошлом сезоне два поражения. Конечно, это говорит о том, что нас ждет очень сложный матч. Посмотрим. Наше дело играть и стараться показывать хороший результат, а там посмотрим, кто больше будет заслуживать победы.