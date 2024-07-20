Журавель: «Кайфануть от первого матча в РПЛ оказалось для «Акрона» важнее, чем терпеть и выгрызать очки»

Известный журналист Тимур Журавель высказался об игре «Акрона» в матче первого тура чемпионата России с «Локомотивом».

Встреча завершилась поражением тольяттинцев со счетом 2:3. Отметим, что для «Акрона» минувший матч стал первым в истории в рамках РПЛ.

Журавель заявил, что рад увидеть такую команду, которая все время играет в атаку.

— Дали «Локо» сыграть на гектарах за спинами защитников и проиграли, потому что кайфануть от первого матча в РПЛ оказалось для них важнее, чем терпеть и выгрызать очки, — написал Журавель в своем телеграм-канале.

В следующем туре чемпионата России «Акрон» встретится на выезде с «Факелом».