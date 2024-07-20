«Локомотив» продлил серию без поражений в первом туре РПЛ до 14 лет

В субботу открывался новый чемпионат России. В первом матче сезона «Локомотив» добился непростой победы над «Акроном» на своём поле со счётом 3:2. В составе московской команды голами отметились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв.

Таким образом, «Локомотив» до 14 лет продлил серию без поражений в стартовом туре Российской премьер-лиги. В прошлый раз «железнодорожники» начинали чемпионат с поражения в 2010 году, когда уступили «Рубину» со счётом 0:2.

Во втором туре Премьер-лиги «Локомотив» будет играть против «Динамо» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 27 июля.