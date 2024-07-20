Семак объяснил отсутствие Клаудиньо в заявке «Зенита»

Атакующий полузащитник Клаудиньо не попал в заявку «Зенита» на субботний матч Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Комментарий на этот счёт дал главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«У Клаудиньо мышечная проблема. Перед матчем он не тренировался в общей группе, сегодня играть не готов», - слова Семака приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что Клаудиньо выразил недовольство своей заменой в матче за суперкубок России против «Краснодара». Впрочем, после игры Семак уверял, что никаких проблем в отношении с бразильским футболистом у него нет.

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» стартует в 17:30, не пропустите текстовую трансляцию.