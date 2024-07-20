Глушенкова нет, а Воробьёв есть: «Локомотив» победил «Акрон» в весёлом матче открытия РПЛ

33-й чемпионат России стартовал матчем «Локомотив» – «Акрон». Четвёртая команда прошлого сезона встречалась дома с дебютантом Премьер-лиги.

Во второй половине весны «Локомотив» знатно прибавил, но не смог протиснуться в призовую тройку. А в трансферное окно «железнодорожники» начали терять отнюдь не последних футболистов из своего состава. Ушли Глушенков, Антон Миранчук, Жемалетдинов. Пришли из полевых игроков Воробьёв, Тимофеев. И эксперты стали прочить «Локомотиву» место в нижней части первой половины таблицы.

«Акрон» попал в РПЛ через стыковые матчи, где выиграл первый, проиграл ответный и победил в сумме по разнице мячей. Загадка, как тольяттинский клуб выступит в чемпионате. По-разному же с новичками бывает. Кто-то, как «Балтика», сразу вылетает. А кто-то, как «Факел», остаётся в элите ещё как минимум на два сезона.

У «Локомотива» в старте вышел один новобранец – Воробьёв. У «Акрона» с первых минут на поле появились пять новых игроков – Пауло Витор, Эшковал, Кузьмин, Солтмурад Бакаев и Лончар. Первые минуты не оказались яркими. Гости пытались проявить себя в атаке. К примеру, Бакаев навесил слева, Эльдарушев поддавливал, и с грехом пополам отбились «путейцы».

У другой штрафной Пиняев был неточен. Отобрав мяч в центре поля, он отдал передачу на левый полуфланг Воробьёву слишком сильную.

Волков разок ошибся в своей штрафной площади, попытавшись обыграть Пиняева. Мяч срикошетил от игрока «Локомотива», только не в ворота.

К тридцатой минуте завелись «железнодорожники». Пиняев слева и Воробьёв справа не попали в дальние углы. Что ещё? Морозов подхватил мяч в центре поля и сделал пас вперёд Воробьёву, а тот продлил на Пиняева, который снова пробил мимо.

Зато в следующий раз Сергей уже не промахнулся. Воробьёв записал с правого фланга ассист на свой счёт. Это была контратака. Пиняев выскочил по зоне левого инсайда, оказался с глазу на глаз с Волковым и послал мяч в дальний угол (1:0).

Не переставал «Локомотив» бить по чужим воротам. Воробьёв мимо левого угла промахнулся, а Батраков закрутил к правому, но в руки Волкова. Что же Пиняев? Реализовал ещё выход один на один. Выбрался по центру и задвинул мяч в левый угол. Ну что, 2:0? Проверка ВАР.

Главный арбитр Владимир Москалёв по громкой связи объявил: «После просмотра решение изменено. Игра рукой у номера 9 в атаке. Штрафной удар». И действительно мяч попал в руку Пиняеву, когда тот стартовал из середины поля после неудавшегося выноса Эшковала. Поэтому 1:0.

А очень скоро уже 1:1. «Акрон» мгновенно разразился ответным голом. Савичев навесил справа на ближний край вратарской, Эльдарушев головой скинул, а Бакаев с разворота покатил в левый угол (1:1). Куча игроков «Локомотив» в своей штрафной явно сплоховала.

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События на поле ринулись разворачиваться с калейдоскопической быстротой. Воробьёв попал в правую штангу, однако через полминуты всё равно 2:1 стало. Баринов снабдил мячом Батракова, который с правого угла вратарской успешно прокинул мяч мимо Волкова.

Плюс-минус похожим забитым голом отреагировал «Акрон». Бакаев приплюсовал себе результативный пас – Эльдарушев с левого полуфланга отправил мяч в дальний угол (2:2). И ведь ещё столько же могли команды забить за оставшиеся минуты первого тайма.

У гостей Бакаев ударил рядом со штангой, а другой его удар – в ближний угол – отразил ногой Лантратов. У хозяев Баринов из-за штрафной приложился в правый угол, Волков отбил, а Тикнизян не подстроился. И вторая штанга была зафиксирована в матче – в исполнении Пиняева.

Второй тайм получился скромнее. Типа так нередко бывает после увлекательного первого тайма. Пиняев бил, но не забивал – Волков справлялся. 17-летний Арсений Дмитриев вышел на замену у «Акрона» и ахнул рядом с правой девяткой, а немного времени спустя угодил в перекладину.

Мог назначаться в ворота «Локомотива» пенальти, однако видеоассистенты не позвали Москалёва к монитору. Там Тимошенко упал в чужой штрафной после контакта с Ньямси. Хотя при желании реально было поставить одиннадцатиметровый.

Ещё один раз каркас ворот спас «железнодорожников» – Джурасович головой попал в левую штангу. Ну и на ответной атаке «Локомотив» поймал соперника. Тикнизян с левого края забросил вперёд, Сулейманов сбросил, Сарвели прошёл по флангу и прострелил, а Воробьёв замкнул (3:2).

С чувством выполненного долга Воробьёв сразу ушёл на замену. Класс всё же сыграл ключевую роль в этом матче. «Акрону» в стремлении и желании не откажешь (в том числе на последних минутах), но покидает он Москву с поражением. Во втором туре у тольяттинцев опять выезд – к «Факелу», а у «Локомотива» дерби с «Динамо».

Кирилл Иванцов