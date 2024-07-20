«Крылья Советов» девять лет не могут выиграть у «Зенита»

В субботу, 20 июля, самарские «Крылья Советов» сыграют у себя дома с санкт-петербургским «Зенитом».

Ранее стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.

«Зенит» не проигрывает «Крыльям Советов» на протяжении девяти минувших лет в рамках РПЛ. Последний раз самарцам удалось одолеть «сине-бело-голубых» в 2015 году, одержав победу со счетом 3:1.

Начало матча «Крылья Советов» - «Зенит» запланировано на 17:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.