«Локомотив» в третий раз повёл в матче с «Акроном»

«Локомотив» с «Акроном» выдали огненную концовку первого тайма, обменявшись парой голов с каждой стороны, при этом ещё один результативный удар Сергея Пиняева был отменен. После перерыва следующий гол болельщики увидели только на 79-й минуте. «Железнодорожники» контратаковали, последовал прострел Владислава Сарвели с левого фланга к линии штрафной, и Дмитрий Воробьёв в касание забил дебютный гол в новой команде. На табло счет 3:2.

В первом тайме отличились Пиняев, Солтмурад Бакаев, Алексей Батраков и Абу-Саид Эльдарушев.

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