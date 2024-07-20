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Личка рассказал, каким футболистам лучше уйти из «Динамо»

20 Июля 2024 • 16:47 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
Через 2 ч. 19 мин.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о том, каким футболистам будет лучше уйти из команды. По словам специалиста, это касается тех, кто в прошлом сезоне получал мало игрового времени, а в новом сезоне ничего не покажут в сложившихся условиях сниженной конкуренции.

«Будет отличная возможность показать, что они заслуживают большего. Потому что если они в таких условиях сниженной конкуренции ничего не покажут, то, я думаю, им лучше уйти. Нужна ротация двух-трёх игроков перед каждым сезоном, свежая кровь», - цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

В первом туре Российской премьер-лиги «Динамо» будет принимать «Факел». Матч пройдёт уже сегодня, 20 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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