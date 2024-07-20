В «Зените» объяснили отсутствие Клаудиньо в заявке на матч с «Крыльями Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему полузащитник команды Клаудиньо не прилетел в Самару.

Ранее стало известно, что 27-летний футболист пропустит предстоящую игру против «Крыльев Советов».

— У Клаудиньо микротравма, поберегли, — заявил Медведев Sport24.

В текущем сезоне Клаудиньо уже успел провести один матч, сыграв 61 минуту во встрече OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром».

В субботу, 20 июля, «Зенит» встретится на выезде с «Крыльями Советов» в рамках первого тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.