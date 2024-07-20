«Крылья Советов» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 20 июля, самарские «Крылья Советов» примут на своём поле санкт-петербургский «Зенит» в рамках первого тура нового сезона чемпионата России.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев (вр), Рассказов, Солдатенков (к), Гапонов, Бейл, Витюгов, Костанца, Бабкин, Орозко, Гарре, Шитов.

Стартовый состав «Зенита»: Латышонок (вр), Караваев, Эракович, Нино, Дуглас Сантос (к), Барриос, Вендел, Артур, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.

Матч первого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» должен будет стартовать в 17:30 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.