Клаудиньо не прилетел с «Зенитом» в Самару

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо не прилетел вместе с командой на выездной матч против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Ранее появилась информация, что Клаудиньо хочет вернуться на родину и выступать за «Фламенго».

Игра первого тура нового сезона Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» пройдет сегодня, 20 июля. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.

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