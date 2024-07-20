«Локомотив» — единственная команда РПЛ, которая забила во всех матчах 2024 года

Сегодня, 20 июля, «Локомотив» принимает на своём поле «Акрон» в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.

Уже в первом тайме команды дважды обменялись голами. На данный момент счет равный – 2:2.

Стоит сказать, что забитые мячи позволили «Локомотиву» продлить свою голевую серию до 17 матчей подряд в рамках Российской премьер-лиги. Отметим, что столичный клуб является единственным, кому удалось забить во всех играх чемпионата России в 2024 календарном году.

Встреча между «Локомотивом» и «Акроном» продолжается в эти минуты. Следить за всеми событиями игры можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.