Булыкин: «Динамо» сможет заменить латиноамериканцев

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился комментарием об отсутствии латиноамериканцев в составе «бело-голубых» в первом туре РПЛ.

По мнению эксперта, результат в «Динамо» делают не только легионеры.

«Каждый захочет себя проявить в новом сезоне, и смогут найти им замену», — цитирует Булыкина Vprognoze.

Стоит сказать, что в первой игре сезона «Динамо» не помогут Хорхе Карраскаль, Фабиан Бальбуэна и Николас Маричаль. Все они принимали участие в Кубке Америки – 2024 и получили дополнительный отдых.

Сегодня, 20 июля, подопечные Марцела Лички примут воронежский «Факел» в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата России. Начало матча запланировано на 20:00 по мск.