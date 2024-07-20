Фанаты «Локомотива» оскорбляли «Зенит» в первом матче РПЛ

В первом матче нового сезона Российской премьер-лиги встречаются «Локомотив» и «Акрон». По ходу первого тайма фанаты московской команды скандировали оскорбительную кричалку про «Зенит».

«Зенит» - позор российского футбола», - скандировали болельщики.

Стоит сказать, что эту кричалку поклонники других клубов скандировали по ходу прошлого сезона.

«Зенит» становился чемпионом Российской премьер-лиги в каждом из шести предыдущих сезонов. Команда Сергея Семака считается фаворитом и в стартовавшем чемпионате, тем более «сине-бело-голубым» удалось усилить состав.

Следить за игрой «Локомотив» - «Акрон» можно в текстовой трансляции.