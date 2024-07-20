Мостовой выделил игрока, которого будет не хватать «Динамо» на старте сезона

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о том, кого будет не хватать московскому «Динамо» в предстоящей игре с «Факелом».

— Я думаю, что Карраскаля, скорее всего, будет не хватать, но как-то справятся, — цитирует Мостового Vprognoze.

Напомним, Карраскаль вместе со сборной Колумбии добрался до финала Кубка Америки – 2024, где проиграл Аргентине.

Встреча первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Факелом» пройдет в субботу, 20 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 (мск). Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.