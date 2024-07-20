Губерниев обратился к «Локомотиву» по ходу матча

Новый чемпионат России в субботу открывается поединком в Москве между местным «Локомотивом» и дебютирующим в элитном дивизионе «Акроном». Первый тайм получился очень результативным – на табло «РЖД Арены» горит счёт 2:2.

В перерыве публикацию в своём телеграм-канале сделал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев. Он обратился к «Локомотиву» с призывом продолжать забивать голы.

«Локомотив»! Надо ещё забивать и выигрывать!» - написал Губерниев.

Следить за вторым таймом в матче «Локомотив» - «Акрон» во всех красках можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.