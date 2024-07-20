В первом тайме нового сезона РПЛ забили четыре гола

В субботу в стартовом матче нового сезона Российской премьер-лиги играют «Локомотив» и «Акрон». Первый тайм матча-открытия чемпионата получается результативным – в нём было забито четыре гола. Их команды разделили пополам: за «Локомотив» забили Сергей Пиняев и Алексей Батраков, а за «Акрон» - Солтмурад Бакарев и Абу-Саид Эльдарушев.

Можно констатировать, что новый футбольный сезон в России пока получается богатым на голы. Ранее в битве за суперкубок «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 4:2.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Локомотив» - «Акрон» можно в текстовой трансляции.