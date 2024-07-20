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Чанов ответил, считает ли Николича сильным тренером

20 Июля 2024 • 15:55 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 2.65 X 3.50 2 2.70
Через 3 ч. 53 мин.

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о новом главном тренере столичного клуба Марко Николиче.

«Николич – сильный тренер для РПЛ? Да, он это доказал, работая в «Локомотиве», — заявил Чанов «РБ Спорту».

Специалист выразил надежду, что под руководством Николича атакующие футболисты ЦСКА заиграют по-другому.

Свой первый матч в рамках нового сезона Российской премьер-лиги ЦСКА проведет сегодня, 20 июля. Соперником «армейцев» в домашней игре станет «Ростов». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

За всеми событиями матча вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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