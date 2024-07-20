Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Дзюбы спросили о будущем

20 Июля 2024 • 15:49 Комментировать

Нападающий Артём Дзюба остался без клубной прописки по итогам сезона 2023/2024, когда «Локомотив» решил не продлевать с ним контракт. Сезон Российской премьер-лиги уже стартовал, а 35-летний футболист до сих пор не имеет команды.

В субботу Дзюба посетил хоккейный благотворительный матч между командами НХЛ и КХЛ. На мероприятии журналист «Спорт-Экспресса» задал Дзюбе вопрос о будущем и о возможном переходе в «Шанхай Шеньхуа», где тренером является Леонид Слуцкий. Футболист отвечать отказался.

Напомним, что в России Артём Дзюба поиграл за многие команды, включая «Спартак», «Зенит» и «Локомотив».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Артём Дзюба Шанхай Шеньхуа ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Как будет выглядеть состав «Реала» в сезоне-2024/25 Назван самый высокооплачиваемый игрок в Испании - Мбаппе занимает третье место Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели «Реал» согласовал новый громкий трансфер УЕФА начал расследование в отношении игроков Испании после победы на Евро-2024 «Манчестер Сити» подписывает звезду «Баварии»
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Локомотив Москва Локомотив Москва
Акрон Акрон
2
2
1.45 4.60 6.90
Видео
20.07.24 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
4.90 3.90 1.70
Видео
20.07.24 в 20:00
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.57 4.10 5.90
Видео
20.07.24 в 20:00
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.10 3.65 2.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Июля
15:58 · Россия. Премьер-лига
Губерниев обратился к «Локомотиву» по ходу матча
15:55 · Россия. Премьер-лига
В первом тайме нового сезона РПЛ забили четыре гола
15:55 · Россия. Премьер-лига
Чанов ответил, считает ли Николича сильным тренером
15:49 · Россия. Премьер-лига
У Дзюбы спросили о будущем
15:47 · Россия. Премьер-лига
Соболев отправился в Оренбург вместе со «Спартаком»
15:44 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» с «Акроном» назабивали уйму голов за несколько минут
15:37 · Россия. Премьер-лига
Пиняев забил первый гол нового сезона
15:34 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер назвал шансы «Спартака» выиграть чемпионат России
15:14 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Спартак» обязан бороться за чемпионство»
15:12 · Россия. Премьер-лига
«Интрига в новом сезоне РПЛ будет до последнего тура» — Мостовой
15:05 · Россия. Премьер-лига
Кечинов оценил шансы «Зенита» побить чемпионский рекорд «Спартака»
15:04 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Надеемся, что в ближайшее время игроки будут друг друга хорошо понимать»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Галактионов назвал амбициозную задачу «Локомотива» на сезон
14:55 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос близок к переходу в «Локомотив»
14:47 · Россия. Премьер-лига
Малафеев высказался о конкуренции среди вратарей «Зенита»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о новом сезоне РПЛ: «Интрига будет»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 1
14:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» добыл сложную волевую победу над «Шинником»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Маркиньос близок «Локомотиву» по духу!»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Руководитель «Локомотива» обратился к фанатам перед стартом сезона
14:14 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» ответили, рассчитывает ли клуб на финиш в топ-3 РПЛ
13:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Вырисовывается картина, что будут «Зенит» и остальные клубы»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Голдобин назвал любимого футболиста «Спартака»
13:48 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил состав на первый матч сезона РПЛ
13:41 · Россия. Премьер-лига
Хоккеист Голдобин верит в чемпионство «Спартака»
Все новости
Рекомендуем