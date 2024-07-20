У Дзюбы спросили о будущем

Нападающий Артём Дзюба остался без клубной прописки по итогам сезона 2023/2024, когда «Локомотив» решил не продлевать с ним контракт. Сезон Российской премьер-лиги уже стартовал, а 35-летний футболист до сих пор не имеет команды.

В субботу Дзюба посетил хоккейный благотворительный матч между командами НХЛ и КХЛ. На мероприятии журналист «Спорт-Экспресса» задал Дзюбе вопрос о будущем и о возможном переходе в «Шанхай Шеньхуа», где тренером является Леонид Слуцкий. Футболист отвечать отказался.

Напомним, что в России Артём Дзюба поиграл за многие команды, включая «Спартак», «Зенит» и «Локомотив».