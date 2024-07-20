Соболев отправился в Оренбург вместе со «Спартаком»

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев вместе с командой отправился на первый матч сезона РПЛ против «Оренбурга».

По информации Metaratings, форвард «красно-белых» полетел на выездной матч со своими одноклубниками. При этом сообщается, что в заявку «Спартака» не попал защитник Алексис Дуарте, который продолжает восстанавливаться после повреждения.

Напомним, ранее в СМИ активно обсуждался возможный переход Соболева в «Зенит».

Встреча первого тура нового сезона Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Спартаком» пройдет завтра, 21 июля. Старт поединка запланирован на 17:30 по мск.

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