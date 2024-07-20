«Локомотив» с «Акроном» назабивали уйму голов за несколько минут

Стартовый матч нового чемпионата «Локомотив» - «Акрон» получается насыщенным событиями. Сергей Пиняев забил два гола подряд в ворота гостей, но рефери засчитал только один, а вот новички сразу после отмены результативного удара соперника сразу сравняли.

Константин Савичев совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу на ближнюю часть штрафной площади, Абу-Саид Эльдарушев головой сбросил мяч к линии вратарской, Солтмурад Бакаев выиграл позиционную борьбу у защитников «Локомотива» и точно пробил в левый угол ворот.

Тут же Дмитрий Воробьёв пробил в каркас ворот. Алексей Батраков переиграл кипер в ближнем бою - 2:1. А в ответной атаке Эльдарушев сравнял. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.