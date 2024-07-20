В РПЛ забит первый гол сезона

Новый чемпионат России открылся в субботу матчем на «РЖД Арене» между «Локомотивом» и «Акроном». Счёт в этом поединке был открыт на 29-й минуте, когда автором результативного удара стал нападающий московской команды Сергей Пиняев.

Таким образом, 19-летний Пиняев стал автором первого гола в сезоне Российской премьер-лиги 2024/2025.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Локомотивом» и «Акроном» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Там же пройдут трансляции остальных субботних игр первого тура Российской премьер-лиги.