В субботу стартовал новый сезон Премьер-лиги матчем «Локомотив» - «Акрон». Автором первого забитого гола в новом чемпионате стал Сергей Пиняев. Дмитрий Воробьёв выиграл борьбу у защитника и бросил в отрыв Пиняева, тот убежал в свободную зону и с левого края штрафной пробил в дальний угол ворот мимо голкипера. Счет стал 1:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
Пиняев забил первый гол нового сезона
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