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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев забил первый гол нового сезона

20 Июля 2024 • 15:37 Комментировать
Локомотив Москва
2:2
Акрон
1 1.65 X 4.20 2 5.30
перерыв

В субботу стартовал новый сезон Премьер-лиги матчем «Локомотив» - «Акрон». Автором первого забитого гола в новом чемпионате стал Сергей Пиняев. Дмитрий Воробьёв выиграл борьбу у защитника и бросил в отрыв Пиняева, тот убежал в свободную зону и с левого края штрафной пробил в дальний угол ворот мимо голкипера. Счет стал 1:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Пиняев Акрон ещё теги

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