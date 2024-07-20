Суперкомпьютер назвал шансы «Спартака» выиграть чемпионат России

В день старта нового сезона Российской премьер-лиги специалисты из Opta выкатили расчёты суперкомпьютера. Как мы уже сообщали, «Зенит» считается явным фаворитом чемпионата – шансы «сине-бело-голубых» на седьмое кряду чемпионство оцениваются почти в 50%.

Стоит отметить, что «Спартак» идёт только на пятой позиции по шансам на завоевание титула. Суперкомпьютер высчитал, что шансы «Спартака» стать чемпионом составляют всего 8,9%.

Напомним, что в прошлый раз «Спартак» выигрывал чемпионат России ещё в 2017 году, когда команду тренировал Массимо Каррера. В прошлом сезоне РПЛ «красно-белые» финишировали пятыми.