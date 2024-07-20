Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита» стать чемпионом России

Новый чемпионат России уже стартовал матчем между «Локомотивом» и «Акроном». Между тем, специалисты из Opta в первый день сезона запустили суперкомпьютер для оценки шансов команд на завоевание чемпионского титула.

«Зенит» считается явным фаворитом чемпионата – шансы питерцев на завоевание седьмого подряд титула Премьер-лиги оцениваются в 49,9%.

На втором месте по шансам на чемпионство в РПЛ идёт ЦСКА с показателем в 13,1%, тройку замыкает «Локомотив» - 11,9%. Дальше идут «Краснодар» (9,2%), «Спартак» (8,9%) и «Динамо» (5,1%).

Добавим, что в 2025 году «Зенит» будет отмечать столетие, что является дополнительной мотивацией для питерцев.