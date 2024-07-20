Ари: «Спартак» обязан бороться за чемпионство»

Ари Феррейра, который в своё время поиграл за «Спартак», высказался о том, какую задачу должны ставить перед собой «красно-белые» в новом сезоне. По мнению Ари, «Спартак» должен вести борьбу за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Спартак» обязан бороться за титул! Это великий клуб с традициями и историей, он всегда должен формировать команду для завоевания титулов. Надеюсь, что тренер сможет провести отличный сезон», - цитирует Ари Metaratings.

В стартовом туре Премьер-лиги «Спартак» будет играть против «Оренбурга» на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 21 июля, и стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что летом «Спартак» возглавил Деян Станкович.