«Интрига в новом сезоне РПЛ будет до последнего тура» — Мостовой

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о новом сезоне Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, в текущем розыгрыше чемпионата России интрига продлится до самого последнего тура.

— В целом все команды не особо изменились. Да, у кого-то мелкие потери, но время есть, чтобы усилиться, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостовой считает, что все назовут фаворитом «Зенит», но весенний отрезок прошлого сезона показал, что все оступаются.

В эти минуты проходит первый матч нового сезона РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном». Следить за событиями встречи можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.