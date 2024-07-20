Кечинов оценил шансы «Зенита» побить чемпионский рекорд «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о шансах «Зенита» обойти «красно-белых» по количеству чемпионских титулов подряд.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» повторил серию «Спартака», завоевав шестой трофей кряду.

«У «Зенита» великолепные шансы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд. Я считаю, что у «Зенита» очень хороший подбор игроков», — заявил Кечинов «Чемпионату».

При этом эксперт считает, что если «Краснодар», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА соберутся, то смогут навязать борьбу «сине-бело-голубым».

20 июля «Зенит» проведет первый матч в новом сезоне РПЛ против «Крыльев Советов». Старт поединка запланирован на 17:30 по мск.