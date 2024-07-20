Тедеев: «Надеемся, что в ближайшее время игроки будут друг друга хорошо понимать»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Исторический день сегодня - первый матч «Акрона» в РПЛ в истории. Шесть лет от роду клубу, и такое достижение. Поделитесь, как ощущения?

- Мы кайфуем от этого, такой подарок сделали для целой области, для города Тольятти. Благодаря этим футболистам, болельщикам, руководству сегодня мы в Премьер-лиге и очень этому рады. Да, сегодня исторический день. И мы просто счастливы.

- Удалось ли за непродолжительный отрезок времени включить в ваш футбол новых игроков? Много ушло, много пришло новых, насколько они готовы играть друг с другом? Вообще познакомились хоть?

- Часто задают эти вопросы, особенно касаемо философии моей игры. Философия у нас может быть только у нескольких тренеров, таких как Газзаев, Сёмин, Черчесов, Романцев. Как их встроить? Мы опираемся на их сильные стороны, прежде всего, тех футболистов, которых мы взяли, пытаемся их как можно быстрее разглядеть и встроить относительно их сильных сторон, в тот футбол, который мы хотим видеть. Но так сказать, что мы ко всему уже готовы, наверное, я буду не прав. Надеемся, что в ближайшее время они будут друг друга хорошо понимать и начнут играть своими сильными сторонами. Вот это самое главное.

- Готовы ли к «Локомотиву»? Самые серьезные козыри сегодняшнего соперника, и как их одолеть?

- «Локомотив» играет в комбинированный футбол, это команда с большой историей, это великий клуб в целом. Я думаю, что дополнительного настроя не нужно. Что касается их идей, мы надеемся, что мы что-то увидели и поняли. Игра покажет.