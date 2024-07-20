Галактионов назвал амбициозную задачу «Локомотива» на сезон

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Есть мнение, что первый тур - это тот тур, когда команды еще не до конца готовы или устали после сборов, и функциональное состояние игроков оставляет желать лучшего. На ваш взгляд, удалось ли идеально подготовить команду к началу сезона?

- Понятно, что идеальности, наверное, никогда не бывает. Всегда хочешь видеть лучшее в функциональном плане, лучшее в технико-тактическом плане. Поэтому от игры к игре будем двигаться дальше и дальше прибавлять и улучшать все игровые компоненты. А что касается вашего вопроса, в большей степени в первых матчах игровое взаимопонимание ребят - на это нужно больше обращать внимание.

- Кажется, «Локомотив» относительно предыдущего сезона меняет схему. Объясните причины перехода на игру в три центральных защитника.

- Можем варьировать свои игровые взаимодействия в зависимости от подбора игроков, которые у нас есть. Можем перестраиваться в три, можем играть и в два центральных защитника в зависимости от того, как мы хотим начинать свои атаки, как мы хотим обороняться в том или ином матче.

- В первом туре дебютанты Премьер-лиги - это легкий календарь?

- Мы уже и в том сезоне говорили, что не надо смотреть на названия команд. Все соперники боевитые, колючие и могут преподнести сюрприз, поэтому нам самим надо правильно отнестись к игре, надо быть организованными и дисциплинированными. И, естественно, побеждать, потому что мы играем дома сегодня. Это самый старт, начало чемпионата. Мы все нацелены на достижение победного результата.

- Тренерская задача на этот сезон какая у вас?

- Безусловно, быть намного выше, чем в предыдущем сезоне, и двигаться от игры к игре сегодня и в следующих матчах.