Маркиньос близок к переходу в «Локомотив»

Вингер венгерского «Ференцвароша» Маркиньос в ближайшее время должен стать игроком московского «Локомотива». Об этом рассказал футбольный комментатор Константин Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».
Как отметил специалист, в «Локомотиве» ему по секрету рассказали о предстоящем приезде 24-летнего бразильца.
Ранее председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных заявил, что Маркиньос близок «Локомотиву» по духу.Сегодня, 20 июля, подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле тольяттинский «Акрон». Начало встречи — в 15:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Бан пользователя