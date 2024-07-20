Маркиньос близок к переходу в «Локомотив»

Вингер венгерского «Ференцвароша» Маркиньос в ближайшее время должен стать игроком московского «Локомотива». Об этом рассказал футбольный комментатор Константин Генич в эфире телеканала «Матч Премьер».

Как отметил специалист, в «Локомотиве» ему по секрету рассказали о предстоящем приезде 24-летнего бразильца.

Ранее председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных заявил, что Маркиньос близок «Локомотиву» по духу.