Малафеев высказался о конкуренции среди вратарей «Зенита»

Известный в прошлом футболист Вячеслав Малафеев высказался на тему конкуренции в «Зените» на позиции голкипера.

По мнению Малафеева, в качестве первого вратаря сезон начнёт Евгений Латышонок. Экс-игрок «Зенита» считает, что основным конкурентом Латышонка будет Денис Адамов.

«Основная конкуренция за место в воротах будет между Адамовым и Латышонком. Михаил Кержаков, в свою очередь, добавляет команде запас прочности», - цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

В первом туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Крыльев Советов» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.