Колосков — о новом сезоне РПЛ: «Интрига будет»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о чемпионской борьбе в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Мне кажется, она [интрига] будет. Вспомните, в прошлом году тоже все говорили, что «Зенит» — явный фаворит и чемпион еще до начала сезона. Но в концовке они могли упустить чемпионство», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, последние шесть сезонов чемпионом России становился «Зенит».

Старт нового розыгрыша РПЛ состоится уже сегодня, 20 июля. В матче открытия «Локомотив» примет у себя дома тольяттинский «Акрон». Начало поединка запланировано на 15:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.