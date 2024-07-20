Нагорных: «Маркиньос близок «Локомотиву» по духу!»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном подписании вингера «Ференцвароша» Маркиньоса.

«Идет работа над этим. Близок ли он к «Локомотиву»? Близок «Локомотиву» по духу! Как только это состоится, мы сразу же дадим знать», — приводит слова Нагорных Sport24.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал официальное предложение венгерскому коллективу по трансферу бразильского футболиста.

Сегодня, 20 июля, «Локомотив» встретится на своем поле с «Акроном» в рамках первого тура нового сезона чемпионата России. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 15:00 по мск. Текстовая трансляция пройдет здесь.