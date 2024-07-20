Руководитель «Локомотива» обратился к фанатам перед стартом сезона

Новый чемпионат России будет открываться матчем между «Локомотивом» и «Акроном». Юрий Нагорных, который в московском клубе возглавляет совет директоров, обратился к болельщикам перед первой игрой сезона.

«Всех наших болельщиков поздравляю с началом нового чемпионата! Думаю, что это будет уникальный захватывающих сериал из 30 серий. Хочу всем пожелать хорошей игры и достойного результата», - цитирует Нагорных Sport24.

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Акроном» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Локомотив» финишировал на четвёртой строчке в таблице.