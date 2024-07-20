В «Локомотиве» ответили, рассчитывает ли клуб на финиш в топ-3 РПЛ

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался перед началом нового сезона. По словам руководителя московского клуба, «железнодорожники» могут ставить задачу по попаданию в топ-3 Премьер-лиги.

«Что уникального покажет «Локомотив»? Мы всегда уникальны. Топ-3? Для «Локомотива» нет нереальных целей», - цитирует Нагорных Sport24.

В субботу в первом туре чемпионата России «Локомотив» будет играть против «Акрона». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что прошлый сезон РПЛ «Локомотив» завершил на четвёртом месте.