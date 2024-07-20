Агент Сафонов: «Вырисовывается картина, что будут «Зенит» и остальные клубы»

Известный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от нового сезона чемпионата России.

По мнению агента, действующий чемпион РПЛ «Зенит» продолжает оставаться явным фаворитом лиги из-за превосходства над другими командами в уровне состава.

«На данный момент вырисовывается картина, что будут «Зенит» и остальные клубы. Петербургский клуб настолько хорошо укомплектовался, что на голову выше всех по подбору футболистов», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ команда из Санкт-Петербурга проведёт уже сегодня, 20 июля, против «Крыльев Советов». Начало — в 17:30 по московскому времени.