Голдобин назвал любимого футболиста «Спартака»

Хоккеист «Спартака» Николай Голдобин ответил на вопрос, кто является его любимым игроком в составе футбольного «Спартака».

«Любимый игрок в «Спартаке»? Был такой, но его сейчас нельзя называть. Поэтому скажу — Зиньковский», — приводит слова Голдобина «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне 28-летний Зиньковский принял участие в 37 встречах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Завтра, 21 июля, «Спартак» проведет выездной матч против «Оренбурга» в рамках первого тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 17:30 по столичному времени.

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