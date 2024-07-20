«Локомотив» объявил состав на первый матч сезона РПЛ

Новый сезон Российской премьер-лиги в субботу будет открывать матч между «Локомотивом» и «Акроном». Рулевой московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

Матч между «Локомотивом» и «Акроном» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 15:00. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Акрон» является дебютантом Российской премьер-лиги.