Хоккеист Голдобин верит в чемпионство «Спартака»

Нападающий ХК «Спартак» Николай Голдобин рассказал о своих ожиданиях от футбольного «Спартака» в предстоящем сезоне чемпионата России.

— Какое место займет футбольный «Спартак» по итогам сезона? Первое, конечно! — заявил Голдобин «Спорт-Экспрессу».

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

В воскресенье, 21 июля, подопечные Деяна Станковича сыграют на выезде с «Оренбургом» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало встречи должно состояться в 17:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча.