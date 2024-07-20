«Зенит» и «Галатасарай» договорились о трансфере Вендела — раскрыты детали

Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел может перебраться в турецкий «Галатасарай».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» и «Галатасарай» согласовали все условия трансфера Вендела. Сумма сделки может составить 17 миллионов евро без учета бонусных выплат, однако все зависит от перехода в «Зенит» Ивана Илича из «Торино».

По нашей информации, на данный момент сделка по Иличу далека от завершения, но стоит отметить, что «Галатасарай» считает Вендела приоритетной трансферной целью, поэтому готов ждать.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.