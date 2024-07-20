Сапета: «Динамо» точно будет бороться за медали»

Бывший хавбек столичного «Динамо» Александр Сапета поделился мнением о выступлении команды Марцела Лички в предстоящем сезоне чемпионата России.
«Все ждут, что «Динамо» станет чемпионом, поэтому команде надо будет выкладываться на двести процентов. «Динамо» точно будет бороться за медали. По крайней мере, я так хочу!» - цитирует Александра Metaratings.ru.
По итогам минувшего сезона «бело-голубые» финишировали на третьем месте в таблице РПЛ, хотя перед последним туром занимали первую позицию. Новый розыгрыш турнира «Динамо» начнет матчем против воронежского «Факела».
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