Наумов: «Локомотив» стал слабее — вряд ли он попадёт в пятёрку»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от выступлений «железнодорожников» в сезоне-2024/2025.

По мнению эксперта, «Локомотив» стал слабее и не сможет попасть в пятёрку лучших команд России.

«Этот сезон будет тяжёлым для «Локомотива». «Железнодорожники» стали слабее — вряд ли они попадут в пятёрку по итогам сезона. Возможно, они займут место в середине таблицы», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Напомним, уже сегодня, 20 июля, «Локомотив» проведёт матч первого тура РПЛ против новичка Премьер-лиги тольяттинского «Акрона». Начало — в 15:00 по московскому времени.