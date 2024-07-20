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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Локомотив» стал слабее — вряд ли он попадёт в пятёрку»

20 Июля 2024 • 13:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
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Через 0 ч. 46 мин.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от выступлений «железнодорожников» в сезоне-2024/2025.

По мнению эксперта, «Локомотив» стал слабее и не сможет попасть в пятёрку лучших команд России.

«Этот сезон будет тяжёлым для «Локомотива». «Железнодорожники» стали слабее — вряд ли они попадут в пятёрку по итогам сезона. Возможно, они займут место в середине таблицы», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Напомним, уже сегодня, 20 июля, «Локомотив» проведёт матч первого тура РПЛ против новичка Премьер-лиги тольяттинского «Акрона». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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