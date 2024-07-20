Титов - о Джикии: «Может, в ближайшие дни узнаем суперсенсацию»

Экс-футболист сборной России и столичного «Спартака» Егор Титов дал комментарий касательно будущего защитника Георгия Джикии. Игрок является свободным агентом после ухода из «народной команды».
«Может, в ближайшие дни или недели мы узнаем суперсенсацию, которую от нас скрывали. Джикия - профессионал, и ему не 40 лет, а всего лишь 30 - значит, играть будет в любом случае», - цитирует Титова «Чемпионат».
Джикия покинул «красно-белых» в связи с истечением срока трудового соглашения. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Георгий сыграл всего восемь матчей, в которых получил одну желтую карточку.
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