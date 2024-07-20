Титов надеется, что активные болельщики «Спартака» вернутся на стадион

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался об отсутствии активных фанатов «красно-белых» на трибунах.

«Мне бы очень хотелось, чтобы вернулась трибуна B. Болельщики — это 20, а то и 30 процентов успеха», — цитирует Титова «Чемпионат».

Напомним, с 2022 года активные поклонники «Спартака» перестали ходить на игры команды из-за появления Fan ID.

Уже завтра, 20 июля, подопечные Деяна Станковича сыграют на выезде с «Оренбургом» в рамках первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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