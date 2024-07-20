Агент Тодоровича: «Мы готовы к обсуждению будущего Дарко»

Трифун Миличевич, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, высказался о будущем своего клиента.

По словам Миличевича, его клиент открыт к возможному переходу в другой клуб.

«Дарко сейчас в «Ахмате», у него новый контракт. Конечно, если поступит предложение, которое удовлетворит и нашего игрока, и «Ахмат», мы открыты к обсуждению», — цитирует агента «РБ Спорт».

Контракт 27-летнего боснийца с «Ахматом» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Тодоровича в 1,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне защитник провёл в составе грозненской команды 35 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.