19-летний защитник Никита Бозов покинул московский «Спартак». Футболист продолжит карьеру в калининградской «Балтике», которая в новом сезоне выступает в Мелбет-Первой лиге.

Как информирует пресс-служба клуба, игрок заключил с новым клубом долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2029 года.

Никита является воспитанником академии «красно-белых». За вторую команду московского коллектива Бозов провел 13 поединков в прошлом сезоне и отметился одной результативной передачей.

Ближайший поединок «Балтика» проведет на выезде против «Сочи». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля.