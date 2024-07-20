Медведев верит, что Россия вернётся в еврокубки в ближайшие четыре года

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев предположил, как петербургский клуб сейчас выступал бы в Лиге чемпионов.

Напомним, российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований весной 2022 года. С тех пор наши команды не могут принимать участие в таких турнирах, как Лига чемпионов и Лига Европы.

«Это всё теории — как бы команда этого или прошлого сезона сыграла в Лиге чемпионов. Могут сказать: «Легко вам говорить, когда вы там не играете». Но команда играет в современный и качественный футбол», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Также эксперт предположил, что коллективы из России вернутся в еврокубки уже в ближайшие четыре года.